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Как понять, когда менять свечи зажигания — рассказываем

Водителям рассказали, как свечи зажигания могут стать причиной дорогого ремонта

Корректный функционал бензинового двигателя напрямую зависит и от свечей зажигания в том числе, но производители не всегда обозначают их ресурс, поэтому автовладельцам зачастую приходится самим разбираться с этим вопросом. Эксперты Pravda.Ru рассказали, как избежать проблем и продлить срок службы силового агрегата.

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Ресурс обычных свечей рассчитан на 50-60 тыс. км пробега, а при исправном моторе они могут без проблем проработать и 100 тыс. км. Иридиевые свечи обладают увеличенным ресурсом, но и стоимость у них выше.

На высокопроизводительных агрегатах замена свечей может понадобиться уже на 40 тыс. км, тогда как на других двигателях они выдерживают и до 80 тыс. км.

«Несвоевременная замена свечей может привести к дорогостоящему ремонту. Длительная эксплуатация часто приводит к закисанию свечей в колодцах, что затрудняет их демонтаж. В худшем случае свеча может сломаться при откручивании, и тогда потребуется извлечение ее остатков с риском повреждения резьбы. Если резьба в головке блока цилиндров повреждена в нескольких местах, это может потребовать ее замены, а значит, приведет к значительным затратам», – предупреждают эксперты.

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Менять свечи лучше на прогретом двигателе, перед их снятием мотор нужно очистить от грязи во избежание попадания мусора в камеру сгорания.

Для демонтажа нужен свечной ключ, а для установки понадобится динамометрический ключ с заданным усилием. Стоит помнить, что перетяжка свечей может повредить резьбу, а недостаточная затяжка – перебои в работе двигателя.

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Светлана Тарасенко
Фото:
«За рулем»
14.03.2025 
Фото:
«За рулем»
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