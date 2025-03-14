BMW прокомментировал слухи о сборке своих машин в России
Немецкая компания BMW Group заявила, что не несет ответственности за автомобили, собранные на заводе «Автотор» после ухода компании из России. Об этом сказано в письме автопроизводителя.
Уточняется, что упомянутые автомобили не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group. Их эксплуатация может нести потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения, заявили в BMW.
Ранее сообщалось, что партия из нескольких десятков автомобилей BMW X5 и X6 была собрана на заводе «Автотор» в Калининграде. Их собрали из машинокомплектов, которые оставались на предприятии после ухода бренда в 2022 году.
Машины собрали без согласования и участия со стороны BMW.
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Источник: РИА Новости