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BMW прокомментировал слухи о сборке своих машин в России

В компании BMW отказались нести ответственность за собранные в РФ автомобили

Немецкая компания BMW Group заявила, что не несет ответственности за автомобили, собранные на заводе «Автотор» после ухода компании из России. Об этом сказано в письме автопроизводителя.

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Уточняется, что упомянутые автомобили не могут соответствовать строгим стандартам качества и безопасности BMW Group. Их эксплуатация может нести потенциальные риски для жизни и здоровья их водителей, пассажиров и других участников дорожного движения, заявили в BMW.

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Ранее сообщалось, что партия из нескольких десятков автомобилей BMW X5 и X6 была собрана на заводе «Автотор» в Калининграде. Их собрали из машинокомплектов, которые оставались на предприятии после ухода бренда в 2022 году.

Машины собрали без согласования и участия со стороны BMW.

Ранее «За рулем» привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет.

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Источник: РИА Новости

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 16
14.03.2025 
Фото:Unsplash
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