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Эти компактные кроссоверы признаны самыми надежными

WhatCar привел топ-10 самых надежных компактных кроссоверов не старше 5 лет

Британский автомобильный портал WhatCar перечислил самые надежные компактные кроссоверы не старше 5 лет. Согласно исследованию портала, лидером стал Mini Countryman 2017–2024 годов выпуска. Он является самым надежным малолитражным кроссовером в возрасте до пяти лет на вторичном рынке.

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Надежность этого автомобиля оценивается в 99,7%. Всего 2% владельцев этой модели, принявших участие в опросе, пожаловались на неисправности. Все они касались кузова.

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Второе место занял выпускаемый с 2016 года Audi Q2 с рейтингом надежности 99,5%. Лишь 3% собственников машины сообщили о каких-либо проблемах, и все они касались двигателя.

На третьей строчке оказалась гибридная версия Hyundai Kona 2017–2023 г. в. (98,2% надежности). 7% владельцев пожаловались на неисправности, большинство проблем были связаны с электроникой и штатной навигацией.

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Далее следует выпускаемый с 2018 года Dacia Duster (98,8% надежности). Пятую строчку в рейтинге занял Hyundai Kona с бензиновым мотором 2017-2023 г. в. (надежность 98,7%).

Также в перечень вошли Volkswagen T-Roc (2018 г. – н.в., надежность 98,4%); Volkswagen T-Cross (2019 г. – н.в., надежность 98%); Suzuki Vitara (2015 г. – н.в., надежность 97,7%); Honda HR-V (2015 – 2022 г.в., надежность 97,1%); Toyota C-HR (2016 – 2023 г.в., надежность 96,8%).

Mini Countryman
Audi Q2
Hyundai Kona
Volkswagen T-Roc
Dacia Duster

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли партию доступных кроссоверов Hyundai, известна цена.

Источник: WhatCar

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
Количество просмотров 22
14.03.2025 
Фото:Depositphotos и фирмы-производители
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