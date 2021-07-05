Названа тройка самых надежных кроссоверов

Зачастую именно двигатель, как наиболее сложный агрегат, становится причиной проблем на серьезных пробегах. Особенно такие проблемы вероятны, если мотор турбированный. Атмосферники тоже не безгрешны, но мы выбрали варианты с очень хорошей репутацией.
Mazda CX-5
У ранних версий моторов 2.0 и 2.5 линейки SkyActiv были ненадежные масляные насосы и недочеты по пуску двигателя. Но сейчас все неприятности как-будто уже в прошлом. Правда, конструкция требует хорошего топлива, регулярного ТО и топлива не ниже АИ-95. Если все делать правильно, мотор с поправкой на возрастной маcложор, отходит 300 тысяч км. Жалобы по СХ5 в целом: сложности с электронными системами, слабая «шумка» и высокие цены.
Nissan X-Trail
Базовый для модели 2-литровый мотор MR20DD (доступный также на Кашкае) при хорошем уходе может отходить полмиллиона километров. Особых проблем нет, если не считать загрязнения масляных каналов и дроссельной заслонки. Даже масложор начнет сказываться лишь после 180 000 км, а лечится он раскоксовкой и заменой маслосъемных колец. Общих эксплуатационных претензий к X-Trail, за редкими исключениями, почти нет.
Mitsubishi Outlander
Двигатель 4В11 (2 л, 150 л.с.) с системой регулировки фаз Mivec неприхотлив, вынослив, потребляет АИ-92 и имеет даже ремонтный размер. Недостатки — шум, вибрации, необходимость регулировки тепловых зазоров. Зато серьезных поломок нет до 300 тысяч. Отдельные общие замечания к самой машине — лишь по неидеальной стойкости ЛКП и ресурсу некоторых элементов подвески.
- Но ведь это не все кроссоверы, которые можно смело включить в список лидеров по надежности. Подробно рассматриваем все варианты в материале «6 самых выносливых кроссоверов».
Фото: Mazda