Названы самые «мужские» модели (выбор россиян)

Мечта! Двухцветная Волга ГАЗ-21

Двухцветные «двадцать первые» были очень красивыми и очень разными. Причин тому две. Во-первых, применялось четыре схемы раскраски (членения поверхностей), что в сочетании с разными цветами давало свыше 30 возможных комбинаций окраски. Во-вторых, применялись краски разных артикулов, а технологии получения цветовых композиций были столько несовершенны, что оттенки могли иметь сильный разброс. Так что чуть ли не каждая двухцветная Волга ГАЗ-21 - уникальная.