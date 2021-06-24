Названы самые «мужские» модели (выбор россиян)

Топ-5 самых «мужских» автомобилей в России составили эксперты агентства «Автостат». Самая высокая доля мужчин-владельцев у отечественного УАЗа Хантера (87,5%). Следом идет Haval H5. Его показатель — 87,1%. Замыкает тройку пикап Toyota Hilux (85,3%).
Помимо этого, в рейтинг попали Lada 4x4 (ныне Lada Niva Legend) и Chevrolet Niva (LadaA Niva). У обеих моделей доля достигает 85,2%.
Как отмечают специалисты, список создавался по результатам опросов агентства в период с 2018 по 2020 годы. В качестве критерия рейтинга была взята доля мужчин-владельцев по каждой модели. Соответственно, чем выше этот показатель, тем машина считается более «мужской».
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