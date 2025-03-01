Зарядка всего за 10 минут: BMW удивит всех своим Neue Klasse (Новым Классом)

BMW раскрыла главный секрет Нового Класса: он изменит будущее электромобильности

BMW немного рассказала о Neue Klasse (Новом Классе), который дебютирует весной 2025 года и обещает технологический прорыв в электромобильности.

Отметим, что Neue Klasse - это пока условное обозначение ещё не выпущенной линейки электромобилей на новой платформе, в которую компания инвестировала миллионы евро и которая пойдет в серийное производство не ранее 2027 года.

Одной из главных особенностей Neue Klasse является использование инновационных аккумуляторных технологий. BMW переходит от используемых ранее элементов в форме коробочек (призматические элементы) к новым круглым элементам (цилиндрические элементы). Их можно представить себе, как обычные батарейки для фонариков. Причем изменится не только форма ячеек, но и их химический состав, что позволит повысить емкость батареи. Благодаря разработанной технологии батареи станут тоньше и легче.

BMW самостоятельно разработала состав элементов и установила условия их производства на стороннем заводе. В принципе, компания могла бы без проблем и сама выпускать аккумуляторы, однако массовое производство будет осуществляться сторонними поставщиками (например, CATL). Строительство собственных "гигафабрик" для батарей оказалось бы слишком дорогим, учитывая небольшие объемы производства электромобилей BMW.

Также BMW внедряет 800-вольтовую технологию, которая сокращает время «заправки» электромобиля до 10 минут и позволяет проезжать до 300 км на одной зарядке.

Особое внимание уделено системе BMW Energy Master, которая управляет потоком энергии в автомобиле. Она отвечает за защиту от перенапряжений и регулирование энергопотребления, что повышает стабильность и безопасность работы всех электрических компонентов автомобиля.

Кроме того, в Neue Klasse будут использованы новевейшие двигатели и приводы, в которых для повышения эффективности и снижения шума применен карбид кремния.

В сочетании с улучшенными аккумуляторами и новыми решениями для зарядки, BMW создает не только экологичные, но и высокоэффективные автомобили, что дает компании надежду на будущий успех на рынке электромобильности. Если, конечно, Китай к этому времени не предложит еще более революционные решения.

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Источник: Auto, Motor und Sport