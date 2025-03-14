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Американский производитель теряет позиции на авторынке Китая

Tesla наладит в Китае выпуск бюджетной Model Y по цене дешевле обычной на 20%

Корпорация Tesla намерена в обозримом будущем наладить выпуск бюджетных электромобилей. О планах американского производителя написали зарубежные СМИ.

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Со ссылкой сразу на трех источников таблоиды пишут, что речь идет о более дешевой версии кроссовера Model Y, выпуск которой наладят в китайском Шанхае. Таким образом концерн намерен поддержать свою долю рынка в КНР.

Уточняется, что новая модель будет на 20% дешевле самой продаваемой Y. Продажи кроссовера Model Y стартовали в 2020 году, на американском рынке его цена составляет 31,5 тыс. долларов (порядка 2,7 млн рублей по текущему курсу).

Tesla Model Y
Tesla Model Y

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Упрощенный аналог модели будут собирать на китайской фабрике Gigafactory Shanghai. Причем двигатель, шасси и аккумулятор будут такие же, как и у обычной версии.

По словам источников, новый электромобиль разрабатывают в рамках проекта под кодовым названием «E41». Массовое производство планируют начать уже в 2026 году.

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Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Tesla
Количество просмотров 16
14.03.2025 
Фото:Tesla
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