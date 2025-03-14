Американский производитель теряет позиции на авторынке Китая
Корпорация Tesla намерена в обозримом будущем наладить выпуск бюджетных электромобилей. О планах американского производителя написали зарубежные СМИ.
Со ссылкой сразу на трех источников таблоиды пишут, что речь идет о более дешевой версии кроссовера Model Y, выпуск которой наладят в китайском Шанхае. Таким образом концерн намерен поддержать свою долю рынка в КНР.
Уточняется, что новая модель будет на 20% дешевле самой продаваемой Y. Продажи кроссовера Model Y стартовали в 2020 году, на американском рынке его цена составляет 31,5 тыс. долларов (порядка 2,7 млн рублей по текущему курсу).
Упрощенный аналог модели будут собирать на китайской фабрике Gigafactory Shanghai. Причем двигатель, шасси и аккумулятор будут такие же, как и у обычной версии.
По словам источников, новый электромобиль разрабатывают в рамках проекта под кодовым названием «E41». Массовое производство планируют начать уже в 2026 году.
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Источник: reuters.com