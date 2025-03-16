В Японии создали машину будущего: управлять ей смогут дети и инвалиды

Toyota показала фото концепта FT-Me длиной 2,5 м

Японский производитель Toyota презентовал концепт электрокара FT-Me Concept для европейского рынка. Модель отличают угловатый кузов с ломаными линиями, а водить ее смогут даже дети с 14 лет. Серийный выпуск начнется в ближайшее время.

В длину новинка составляет всего 2,5 метра, ожидается, что ее цена будет порядка 850 тыс. рублей в пересчете на текущему курсу.

Toyota FT-Me Concept

У FT-Me не предусмотрено традиционного ключа, а управление будет осуществляться при помощи смартфона. В салоне только два кресла, причем пассажирское можно снять в случае необходимости, увеличив погрузочное пространство до 1,6 метра.

При помощи руля почти прямоугольной формы можно управлять практически всеми функциями автомобиля. Это значит, что управлять машиной смогут и люди с ограниченными возможностями. В компании заверяют, что 90% конструкции изготовлено из переработанных материалов.

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Источник: interestingengineering.com