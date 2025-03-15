Kia Rio российской сборки стал намного доступнее: известны цены

Solaris добавил в линейку KRS и KRX доступные комплектации с МКП

Российский автомобильный рынок продолжает демонстрировать интересную динамику. Бренд Solaris, известный своими аналогами популярных моделей Kia и Hyundai, собранных в Санкт-Петербурге, представил обновление своего модельного ряда 2025 года, сделав его еще более доступным для широкого круга покупателей. Речь идет о седане KRS (аналог Kia Rio) и кросс-хэтчбеке KRX (аналог Kia Rio X).

Ключевое изменение – появление шестиступенчатой механическойкоробки передач (МКП) в комплектациях Comfort и Luxe AV. Это решение, несмотря на общее повышение цен на автомобили 2025 года модельного ряда на 20 000 рублей по сравнению с прошлогодними аналогами, значительно снизило стартовую стоимость. Теперь Solaris KRS можно приобрести от 2 080 000 рублей, а KRX – от 2 181 000 рублей.

Solaris KRS

Диапазон цен на Solaris KRS варьируется от 2 080 000 до 2 485 000 рублей. Примечательно, что версия Luxe AV с МКП занимает среднюю позицию в ценовой линейке и стоит 2 160 000 рублей, в то время как аналогичная версия с автоматической коробкой передач (АКП) дороже на 100 000 рублей.

Цены на KRX колеблются от 2 181 000 до 2 586 000 рублей. Версия Luxe AV с МКП предлагается за 2 261 000 рублей, а с АКП – за 2 361 000 рублей. Интересно, что версия KRX с АКП в комплектации Prestige претерпела снижение цены на 18 000 рублей, достигнув отметки в 2 448 000 рублей.

Solaris KRX

Обе модели, KRS и KRX, оснащаются проверенным 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 123 л.с., работающим в паре с шестиступенчатой МКП или АКП. Стоит отметить, что хорошие продажи автомобилей Solaris в феврале 2025 года подтверждают востребованность этих моделей на рынке. Кроме того, до 31 марта 2025 года действует акция, предлагающая скидки на автомобили Solaris 2024-2025 годов выпуска до 210 000 рублей, что еще больше стимулировало спрос.

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Источник: Автоновости дня