Цены на этот большой американский седан просто рухнули: подробности

Ford объявил внушительные скидки на всю линейку Mondeo на китайском рынке

Китайский автомобильный рынок, известный своей конкурентной средой, становится ареной для новых маркетинговых стратегий. Ford, следуя примеру Toyota, внедрил в КНР политику «единой цены» для своего популярного седана Mondeo, что вызвало настоящий фурор среди покупателей.

Ford Mondeo

В результате этой стратегии, Ford Mondeo с 1,5-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 190 л.с. и 8-ступенчатой автоматическойкоробкой передач теперь доступен всего за 1,5 миллиона рублей (эквивалент 125,8 тыс. юаней). Это означает снижение цены на 390 тысяч рублей (32 888 юаней) по сравнению с предыдущим уровнем. Для покупателей, желающих приобрести более мощную версию с 2,0-литровым двигателем, предусмотрены дополнительные бонусы и скидки.

Ford Mondeo

Максимальная скидка на Mondeo с 2,0-литровым мотором достигает внушительных 8888 юаней (примерно 105 тысяч рублей). К этому добавляется еще одна выгодная опция: скидка почти в 100 тысяч рублей (8200 юаней) при оформлении кредита. В качестве приятного дополнения Ford предлагает три бесплатных технических обслуживания (ТО) в течение трех лет.

Ford Mondeo, представляющий собой просторный седан с габаритами 4935 х 1875 х 1500 мм и колесной базой 2945 мм, становится доступнее, чем когда-либо. Сочетание мощного двигателя, комфортабельного салона и привлекательной цены делает его очень интересным предложением на рынке.

Интерьер Ford Mondeo

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Источник: Autohome