Названы серьезные недостатки установки ГБО на автомобиль

Эксперт Корнев перечислил недостатки автомобилей, работающих на газе

Оснащение автомобиля газобалонным оборудованием (ГБО) – это одна из самых популярных доработок автомобилей в нашей стране.

Владельцы машин на газе счастливы и постоянно с гордостью рассказывают, сколько денег им сэкономило данное оборудование. Однако все ли так гладко? На самом деле данная доработка не лишена минусов, как экономических, так и технических. О самых явных недостатках ГБО рассказал эксперт Александр Корнев.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

— Машина на газу теряет примерно до 10 процентов мощности. Отклика на педаль газа может не хватать, тем более если «родных» лошадей и так было впритык. Чем старше оборудование, тем заметнее разница.

ГБО занимает место в нише под запаску или в багажнике. От баллона не избавишься, поэтому придется жертвовать местом или возить с собой ремкомплект вместо запасного колеса.

За самое дешевое ГБО сомнительного качества сейчас просят от 50 тысяч рублей, а еще его нужно зарегистрировать и регулярно проверять. Иначе штраф и другие последствия.

При небольших пробегах установку ГБО сложно оправдать финансово. Стоимость газа не сильно отличается от другого горючего — разница для кошелька начинает чувствоваться на больших пробегах. Если вы проезжаете до 10 тысяч км в год, то ставить газ сомнительно.

В морозы газ может вести себя нестабильно, поэтому машина плохо запускается или неожиданно глохнет.