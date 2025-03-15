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Названы серьезные недостатки установки ГБО на автомобиль
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Названы серьезные недостатки установки ГБО на автомобиль
Эксперт Корнев перечислил недостатки...

Названы серьезные недостатки установки ГБО на автомобиль

Эксперт Корнев перечислил недостатки автомобилей, работающих на газе

Оснащение автомобиля газобалонным оборудованием (ГБО) – это одна из самых популярных доработок автомобилей в нашей стране.

Владельцы машин на газе счастливы и постоянно с гордостью рассказывают, сколько денег им сэкономило данное оборудование. Однако все ли так гладко? На самом деле данная доработка не лишена минусов, как экономических, так и технических. О самых явных недостатках ГБО рассказал эксперт Александр Корнев.

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Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг:

— Машина на газу теряет примерно до 10 процентов мощности. Отклика на педаль газа может не хватать, тем более если «родных» лошадей и так было впритык. Чем старше оборудование, тем заметнее разница.

ГБО занимает место в нише под запаску или в багажнике. От баллона не избавишься, поэтому придется жертвовать местом или возить с собой ремкомплект вместо запасного колеса.

За самое дешевое ГБО сомнительного качества сейчас просят от 50 тысяч рублей, а еще его нужно зарегистрировать и регулярно проверять. Иначе штраф и другие последствия.

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При небольших пробегах установку ГБО сложно оправдать финансово. Стоимость газа не сильно отличается от другого горючего — разница для кошелька начинает чувствоваться на больших пробегах. Если вы проезжаете до 10 тысяч км в год, то ставить газ сомнительно.

В морозы газ может вести себя нестабильно, поэтому машина плохо запускается или неожиданно глохнет.

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Лежнин Роман
Фото:ТАСС/ Дмитрий Рогулин
Количество просмотров 2
15.03.2025 
Фото:ТАСС/ Дмитрий Рогулин
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