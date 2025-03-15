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В Россию привезли самый недооцененный кроссовер в мире: известна цена

Кроссоверы Volkswagen Taos появились в продаже в РФ по цене от 3,87 млн рублей

Кроссовер Volkswagen Taos 2025 модельного года появился на рынке России. Появление этой модели, завозимой через параллельный импорт, можно смело назвать событием, и не только из-за новизны.

Volkswagen Taos
Volkswagen Taos

Top Speed, авторитетное зарубежное издание, окрестило Taos одним из самых недооцененных кроссоверов в мире, и теперь у российских покупателей появилась возможность лично оценить это утверждение.

Volkswagen Taos
Volkswagen Taos
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Цена в 3,87 млн рублей за базовую комплектацию выглядит заманчиво на фоне конкурентов, особенно учитывая предлагаемые характеристики. Сравнение с популярным Volkswagen Tiguan напрашивается само собой, и, как утверждают эксперты, Taos в чем-то даже превосходит своего более именитого собрата. Среди его преимуществ – удобная посадка, качественные материалы отделки и хорошая динамика.

Сердцем Taos является 1,5-литровый турбомотор, выдающий 176 л.с. В паре с автоматической коробкой передач и полным приводом (4Motion), он обеспечивает уверенную динамику как в городском потоке, так и на загородных трассах.

Интерьер Volkswagen Taos
Интерьер Volkswagen Taos

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
15.03.2025 
Фото:Volkswagen
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