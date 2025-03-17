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Мы в пятерке лучших!

«За рулем» вошел в пятерку лучших отраслевых СМИ по итогам февраля 2025 года

Издание «За рулем» вошло в пятерку лучших отраслевых СМИ по итогам февраля 2025 года по данным рейтинга СМИ в Дзене.

Рейтинг основан на данных, полученных в результате работы нового инструмента для подсчета аудиторных метрик, совместно разработанного сервисом Дзен и исследовательской компанией Mediascope.

В основе работы инструмента лежит методология проекта Cross Web от Mediascope, позволяющая оценить охваты крупнейших площадок Рунета. Методология репрезентирует все население России старше 12 лет.

Помимо «За рулем» в топ-5 отраслевых СМИ вошли такие издания, как «Спорт-Экспресс», Sports.ru и «Чемпионат».

Это впечатляющий результат, которого мы достигли благодаря вам, наши читатели. Благодарим вас за выбор нашего издания.

На нашем канале в Дзен можно почерпнуть много полезной информации для автомобилистов.

Напоминаем, что помимо Дзена вы можете читать или смотреть контент от «За рулем» и на других популярных ресурсах:

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Лежнин Роман
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 167
17.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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