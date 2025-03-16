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В продаже появилась Приора по цене Гранты: что в ней особенного

В Москве на продажу выставили хэтчбек Lada Priora почти без пробега

На российском рынке подержанных автомобилей появилось необычное предложение: Lada Priora 2011 года выпуска, практически без пробега, выставлена на продажу за 1 050 000 рублей.

Продавец позиционирует автомобиль как фактически новый, утверждая, что пробег настолько мал, что машина «даже обкатку не прошла».

Lada Priora
Lada Priora
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С 2017 года она хранилась в гараже, что объясняет идеальное состояние кузова – отсутствие коррозии на порогах и днище. Технические характеристики стандартны для модели: 1,6-литровый 16-клапанный двигатель (98 л.с.), пятиступенчатая МКП, подушка безопасности водителя, ABS и передние электростеклоподъемники. Всё это в пятидверном кузове хетчбэк – достаточно редкая конфигурация для Priora.

Безусловно, цена в 1 050 000 рублей существенно завышена по сравнению с рыночной стоимостью аналогичных автомобилей с пробегом. За эти деньги можно приобрести новую Lada Granta с более богатым оснащением, включая кондиционер, электропривод и обогрев зеркал. Гарантия производителя также является весомым аргументом в пользу нового автомобиля.

Lada Priora
Lada Priora
Lada Priora
Lada Priora
Интерьер Lada Priora

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 8
16.03.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о LADA Priora (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
LADA Priora  2009
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Шустрая, низкий расход топлива, удобный багажник у хетчебека.
Недостатки:
Ломучесть. КПП к 200 тыс.км потеряла 2ю и 5ю передачи. Масло в свечных колодцах- катушки как расходники. Помпа живёт не более 90тыс.км. моторчики заслонок печки , трещины в задней балке ,двух массовый шкиф ремня генератора генератор и стартер менял по 2 раза. Просело ко второму кругу сиденье и заиграл кузов, особенно задняя часть.
Комментарий:
Хотел новую машину купил и 2 года ездил почти без проблем. Затем приора становится постоянным клиентом автосервисов. 20 летний wv b3 реже ломался . Какой приора будет к милионному пробегу страшно даже представить.
-7