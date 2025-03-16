В продаже появилась Приора по цене Гранты: что в ней особенного

В Москве на продажу выставили хэтчбек Lada Priora почти без пробега

На российском рынке подержанных автомобилей появилось необычное предложение: Lada Priora 2011 года выпуска, практически без пробега, выставлена на продажу за 1 050 000 рублей.

Продавец позиционирует автомобиль как фактически новый, утверждая, что пробег настолько мал, что машина «даже обкатку не прошла».

Lada Priora

С 2017 года она хранилась в гараже, что объясняет идеальное состояние кузова – отсутствие коррозии на порогах и днище. Технические характеристики стандартны для модели: 1,6-литровый 16-клапанный двигатель (98 л.с.), пятиступенчатая МКП, подушка безопасности водителя, ABS и передние электростеклоподъемники. Всё это в пятидверном кузове хетчбэк – достаточно редкая конфигурация для Priora.

Безусловно, цена в 1 050 000 рублей существенно завышена по сравнению с рыночной стоимостью аналогичных автомобилей с пробегом. За эти деньги можно приобрести новую Lada Granta с более богатым оснащением, включая кондиционер, электропривод и обогрев зеркал. Гарантия производителя также является весомым аргументом в пользу нового автомобиля.

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Источник: Авито