Насколько реально возвращение зарубежных марок в Россию? Мнение эксперта

Эксперт Поздняков дал прогноз относительно возвращения зарубежных брендов в РФ

В последнее время все чаще звучат новости о планах ушедших из России брендов вернуться. Громкие заголовки обещают, что приобрести Тойоту или BMW можно будет буквально со дня на день.

О том, стоит ли верить громким новостям и насколько реальным выглядит возвращение зарубежных автобрендов в Россию, рассказал эксперт Константин Поздняков.

Комментарий эксперта

Константин Поздняков, главный советник при ректорате Государственного университета просвещения:

– В настоящее время возвращение зарубежных автомобильных брендов выглядит нереалистично, особенно на фоне продления санкций на год со стороны США и введения нового санкционального пакета со стороны Европейского сообщества. Несмотря на то, что у Renault, например, есть опцион на обратный выкуп ранее принадлежащего им в России бизнеса, этот вопрос не обсуждался с российскими властями.

Отдельно следует отметить, что на любой опцион может быть наложено ограничение на законодательном уровне, в случае, например, если на него будет претендовать компания из недружественной юрисдикции или будут затронуты стратегически важные для России отрасли, к которым как раз и относится автомобилестроение.

Корейские бренды также не вернутся до официального снятия санкций так как напрямую зависят в этом вопросе от позиции США и поставок своей продукции на американский и европейские рынки. Когда же это произойдет, то обострится конкуренция прежде всего с китайскими брендами, которые уже успели занять свою нишу. В любом случае это положительно скажется на конечном потребителе, так как приведет к снижению цен и повышению качества.