Популярный Hyundai попал под отзывную кампанию из-за серьезной проблемы с тормозами

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Hyundai отзывает 1500 автомобилей Ioniq 5 N из-за проблем с ПО тормозной системы

Hyundai объявил о масштабном отзыве Ioniq 5 N 2025 года выпуска. Причина – потенциально опасный дефект в системе торможения.

Проблема кроется в программном обеспечении, управляющем тормозной системой, а точнее – в реакции на активацию функции торможения левой ногой.

Hyundai Ioniq 5 N
Hyundai Ioniq 5 N
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Эта функция, достаточно распространённая в современных спортивных автомобилях, предназначена для более точного контроля скорости, особенно при агрессивном стиле вождения. Однако, в случае с Ioniq 5 N, активация торможения левой ногой может привести к сбоям в работе антиблокировочной системы (ABS).

В результате, эффективность торможения может резко снизиться, значительно увеличивая риск аварийной ситуации. Хотя Hyundai зафиксировал лишь один случай ДТП, связанный с данной проблемой, компания не стала рисковать и инициировала крупномасштабный отзыв. На данный момент отозвано 1508 автомобилей, и компания подчеркивает, что не зафиксировала ни одного случая смертельного исхода или возгорания, связанного с этим дефектом.

Интерьер Hyundai Ioniq 5 N
Интерьер Hyundai Ioniq 5 N

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При использовании торможения левой ногой программное обеспечение может некорректно обрабатывать сигналы от датчиков, что приводит к непредсказуемому поведению тормозной системы. В худшем случае тормоза могут среагировать с задержкой или вовсе не сработать, создавая чрезвычайно опасную ситуацию.

Hyundai уже начал рассылать уведомления владельцам Ioniq 5 N, ожидается, что все владельцы получат уведомления к 7 апреля. Компания предлагает бесплатное обновление программного обеспечения, устраняющее данный дефект.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 3
16.03.2025 
Фото:Hyundai
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