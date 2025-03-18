«Газпромнефть-СМ» представила свой проект на конгрессе по цифровизации

«Газпромнефть – смазочные материалы» поделилась успешным опытом работы сервиса предиктивной диагностики G-Lab

IT-решение уже много лет помогает предприятиям увеличивать срок службы оборудования и сокращать затраты на его обслуживание. Эксперты компании выступили на Конгрессе по цифровизации нефтегазовой отрасли России NEFT 4.0.

Ежегодно на мероприятии встречаются сотни ведущих специалистов со всей России. Конгресс направлен на поддержку отечественных предприятий в условиях переформатирования рынка IT и раскрытие потенциала нефтегазовой отрасли. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

По словам генерального директора «Газпромнефть-СМ» Анатолия Скоромца, сервис был разработан с учетом актуальных запросов бизнеса.

«Сегодня нужны точные и быстрые прогнозы, которые позволяют выстраивать стратегию технического обслуживания оборудования в реальном времени. G-Lab – это инструмент, который помогает предприятиям перейти на новый уровень цифровой зрелости. За три года применения сервиса наши многочисленные партнеры подтвердили его эффективность», – сообщил Анатолий Скоромец.

В настоящее время цифровой сервис G-Lab интегрирован в производственные процессы крупнейших промышленных предприятий нефтегазовой, металлургической, транспортной, добывающей, энергетической отраслей России. Система проводит анализ состояния оборудования на основе всего нескольких капель работающего масла. Затем она предоставляет отчет о состоянии техники, оценивает остаточный ресурс и дает рекомендации по обслуживанию. Такой подход позволяет выявлять неисправности оборудования на самых ранних стадиях и, как следствие, эффективно оптимизировать расходы.