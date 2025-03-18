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Они ушли, но думают вернуться – какой бизнес снова попросится в Россию

Орлов: автоконцерны, бренды одежды и спецтехники рассчитывают вернуться в РФ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что западные компании из ряда отраслей рассматривают возможность возвращения в Россию, несмотря на политические сложности.

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По его словам, наиболее перспективными для реинтеграции являются три ключевых рынка: автомобильный, рынок одежды и специализированного оборудования для энергетического и добывающего секторов.

Эти направления традиционно были прибыльными для зарубежных производителей, и их возвращение может значительно улучшить финансовые показатели компаний.

Ни для кого уже не секрет, что немецкие автомобильные бренды по-прежнему заинтересованы в российском рынке. Более того, некоторые из них заранее начали регистрировать доменные имена сайтов для потенциального возобновления своей деятельности, отметил специалист.

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Многие правительства западных стран со временем могут перестать препятствовать возвращению своих компаний в Россию, особенно если будет очевидна экономическая выгода этого решения.

Негативно настроенные страны

Однако Орлов указал, что ряд государств, таких как Польша, Финляндия и Швеция, занимают особенно жесткую позицию в отношении России.

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Бизнес в этих странах будет внимательно отслеживать позицию своих политиков. Без их одобрения компании вряд ли решатся на возвращение.

При этом Орлов считает, что интерес бизнеса в конечном счете перевесит политические барьеры, поскольку российский рынок остается одним из крупнейших и очень прибыльным для ряда зарубежных отраслей.

Источник: RT

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Алексеева Елена
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
18.03.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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