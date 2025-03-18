Они ушли, но думают вернуться – какой бизнес снова попросится в Россию

Орлов: автоконцерны, бренды одежды и спецтехники рассчитывают вернуться в РФ

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что западные компании из ряда отраслей рассматривают возможность возвращения в Россию, несмотря на политические сложности.

По его словам, наиболее перспективными для реинтеграции являются три ключевых рынка: автомобильный, рынок одежды и специализированного оборудования для энергетического и добывающего секторов.

Эти направления традиционно были прибыльными для зарубежных производителей, и их возвращение может значительно улучшить финансовые показатели компаний.

Ни для кого уже не секрет, что немецкие автомобильные бренды по-прежнему заинтересованы в российском рынке. Более того, некоторые из них заранее начали регистрировать доменные имена сайтов для потенциального возобновления своей деятельности, отметил специалист.

Многие правительства западных стран со временем могут перестать препятствовать возвращению своих компаний в Россию, особенно если будет очевидна экономическая выгода этого решения.

Негативно настроенные страны

Однако Орлов указал, что ряд государств, таких как Польша, Финляндия и Швеция, занимают особенно жесткую позицию в отношении России.

Бизнес в этих странах будет внимательно отслеживать позицию своих политиков. Без их одобрения компании вряд ли решатся на возвращение.

При этом Орлов считает, что интерес бизнеса в конечном счете перевесит политические барьеры, поскольку российский рынок остается одним из крупнейших и очень прибыльным для ряда зарубежных отраслей.

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Источник: RT