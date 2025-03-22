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BYD позволяет дронам летать: а взлет-посадка происходят прямо на крышу авто

BYD и DJI объединяют усилия, и дроны становятся опционным оснащением автомобилей

Компания BYD объявила о начале сотрудничества с экспертом в области беспилотных летательных аппаратов DJI, целью которого является объединение полностью электрических транспортных средств с небольшими дронами.

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Новая система, получившая название Lingyuan, станет доступна в качестве опции для моделей брендов Yangwang, Denza и BYD и пока предназначена исключительно для китайского рынка.

Особенностью системы является взлетно-посадочная площадка, расположенная на крыше транспортного средства. Lingyuan оснащен дополнительными модулями позиционирования, камерами и специальными креплениями, что позволяет беспилотнику взлетать и приземляться во время движения автомобиля со скоростью до 25 км/ч.

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Дрон способен автоматически следовать за автомобилем на скорости до 54 км/ч и возвращаться к транспортному средству одним нажатием кнопки с расстояния до 2 километров.

Lingyuan открывает новые возможности для создания высококачественной съемки. Области применения разнообразны: от простых селфи-снимков до разведки маршрутов и исследования окружающей среды на пересеченной местности. Приложение Lingyuan, разработанное компанией BYD, упрощает управление дроном и полностью интегрировано в системы автомобиля.

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Взлетно-посадочная площадка дрона доступна в двух вариантах. В более крупных моделях специальный ангар для дрона уже встроен в крышу, а в компактных автомобилях открытая площадка крепится уже к крыше.

Система оснащена 4K камерой с широкоугольным объективом, которую можно подключить к 4K-камере дрона, обеспечивая съемку с двух позиций.

Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
Фото:BYD
Количество просмотров 6
22.03.2025 
Фото:BYD
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