Xiaomi SU7 замечен на тестировании у Hyundai: что это может значить?

Xiaomi SU7 изучают в научно-исследовательском центре Hyundai в Южной Корее

У научно-исследовательского центра Hyundai в Южной Корее был замечен высокопроизводительный электрический седан Xiaomi SU7.

Xiaomi SU7, замеченный у НИЦ Hyundai в Южной Корее

Это может свидетельствовать о том, что Hyundai проводит бенчмаркинг модели для своих исследований и разработок. Естественно, возникает вопрос, что именно изучает компания Hyundai? Оценивает ли она технологии Xiaomi или это часть стратегии создания собственного электрического седана?

Изучение автомобилей конкурентов – обычная практика в отрасли, особенно с учетом появления новых игроков с перспективными электромобилями, таких как Xiaomi. SU7 построен на платформе 800 В и демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики, дальность хода и интеллектуальные технологии.

Почему Hyundai заинтересовалась Xiaomi SU7

Технология аккумуляторов: SU7 использует литий-ионные батареи с быстрой зарядкой. Hyundai может изучать эффективность аккумуляторов Xiaomi.

Производительность: Xiaomi позиционирует SU7 как высокопроизводительный седан, и Hyundai может оценивать его подвеску, аэродинамику и динамику.

Программное обеспечение: Xiaomi интегрировала в автомобиль системы на базе ИИ и функции автономного вождения. Hyundai может изучать подход Xiaomi для улучшения своей экосистемы.

Xiaomi SU7 на презентации в Китае

Влияние на будущие электромобили Hyundai

Наблюдения за Xiaomi SU7 могут указывать на подготовку Hyundai к разработке флагманского электрического седана. Это подчеркивает стремление компании совершенствовать свои будущие модели.

В любом случае, независимо от того, что именно изучает Hyundai в Xiaomi, это сигнализирует о серьезных намерениях компании по совершенствованию своих электромобилей.

Справка

Бенчмаркинг – метод анализа (часто продукции конкурентов) для выявления лучших практик в отрасли и их применения.

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Источник: KCB