Xiaomi SU7 замечен на тестировании у Hyundai: что это может значить?
У научно-исследовательского центра Hyundai в Южной Корее был замечен высокопроизводительный электрический седан Xiaomi SU7.
Это может свидетельствовать о том, что Hyundai проводит бенчмаркинг модели для своих исследований и разработок. Естественно, возникает вопрос, что именно изучает компания Hyundai? Оценивает ли она технологии Xiaomi или это часть стратегии создания собственного электрического седана?
Изучение автомобилей конкурентов – обычная практика в отрасли, особенно с учетом появления новых игроков с перспективными электромобилями, таких как Xiaomi. SU7 построен на платформе 800 В и демонстрирует отличные эксплуатационные характеристики, дальность хода и интеллектуальные технологии.
Почему Hyundai заинтересовалась Xiaomi SU7
Технология аккумуляторов: SU7 использует литий-ионные батареи с быстрой зарядкой. Hyundai может изучать эффективность аккумуляторов Xiaomi.
Производительность: Xiaomi позиционирует SU7 как высокопроизводительный седан, и Hyundai может оценивать его подвеску, аэродинамику и динамику.
Программное обеспечение: Xiaomi интегрировала в автомобиль системы на базе ИИ и функции автономного вождения. Hyundai может изучать подход Xiaomi для улучшения своей экосистемы.
Влияние на будущие электромобили Hyundai
Наблюдения за Xiaomi SU7 могут указывать на подготовку Hyundai к разработке флагманского электрического седана. Это подчеркивает стремление компании совершенствовать свои будущие модели.
В любом случае, независимо от того, что именно изучает Hyundai в Xiaomi, это сигнализирует о серьезных намерениях компании по совершенствованию своих электромобилей.
Справка
Бенчмаркинг – метод анализа (часто продукции конкурентов) для выявления лучших практик в отрасли и их применения.
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Источник: KCB