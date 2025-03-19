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Почему на вторичке рискованно покупать автомобиль с частой сменой собственников

СберАвто: пять рисков при покупке машины с большим числом предыдущих владельцев

Эксперты сервиса «СберАвто» выделили пять основных рисков, связанных с покупкой автомобилей, которые часто меняли владельцев.

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Частая смена собственников у машины может свидетельствовать о наличии серьезных технических или юридических проблем

Если автомобиль постоянно переходит из рук в руки, это может означать скрытые неисправности. Специалисты пояснили, что чтобы избежать покупки проблемной машины, рекомендуется запросить историю ремонта и провести тщательную диагностику перед сделкой.

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Одной из главных угроз при такой ситуации являются юридические проблемы — залоговые ограничения, аресты, судебные разбирательства или даже участие автомобиля в мошеннических схемах. Прежде чем совершить покупку, эксперты советуют проверять автомобиль по базам ГИБДД и реестрам залогов.

Частая смена владельцев также может говорить о неудачной модификации или некачественном тюнинге, которые снизили характеристики или надежность транспортного средства.

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Кроме того, высока вероятность, что такой автомобиль использовался в такси или каршеринге, где активная эксплуатация не могла не сказаться на трансмиссии, подвеске и салоне.

Не исключено, что автомобиль побывал в аварии, и недобросовестные продавцы стремятся как можно быстрее его перепродать, скрывая факт серьезного ремонта.

О скрытых проблемах также может свидетельствовать то, что автомобиль продается ниже рыночной стоимости. А отсутствие регулярных записей о ТО укажет на то, что автомобиль эксплуатировался интенсивно и без должного ухода.

Источник: Газета.ру

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Алексеева Елена
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
Количество просмотров 8
19.03.2025 
Фото:Семен Лиходеев/ТАСС
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