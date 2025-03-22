Туры в эту страну на летний период россияне начинают бронировать с января
Продажи туров россиянам в санатории Белоруссии выросли за год в два раза
Спрос у россиян на туры в санатории Белоруссии в 2025 году традиционно остается на высоком уровне, бронь на летние туры туристы из РФ начинают оформлять уже с января.
Отмечается, что продажи туров на летний период в два раза превышают показатели 2024 года. Об этом рассказали туроператоры.
«Спрос на санаторный отдых в Белоруссии на большом подъеме. Благодаря качественной медицинской базе в белорусских здравницах можно получить полный цикл лечения по доступной цене. Это привлекает как постоянную аудиторию этого направления, так и новых туристов», – говорят туроператоры.
Цены туров на летний сезон 2025 года популярные санатории Белоруссии объявили уже в начале года. При этом на текущий момент на майские праздники нет ажиотажа. Хотя в некоторых санаториях свободных номеров уже не осталось, при этом в большинстве санаториев среднего уровня еще можно успеть забронировать место на высокий период.
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Источник: atorus.ru
Фото:Unsplash
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22.03.2025
Фото:Unsplash
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