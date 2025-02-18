В Беларуси начались продажи Lada Aura: что с ценами
В Беларуси в продажу вышел седан Lada Aura по цене от 2,6 млн рублей
В Беларуси стартовали официальные продажи седана Lada Aura. Покупатели активно интересуются автомобилем.
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Как и в РФ, Aura доступна в двух комплектациях: Premier и Status. Цены практически не отличаются. Начальная версия стоит 91 900 белорусских рублей (около 2.6 млн рублей). Под капотом авто двигатель 1.8 литра мощностью 122 л.с. и вариатор.
В РФ Lada Aura появилась в продаже в декабре прошлого года. Стоимость авто в начальной комплектации составляет 2,6 млн рублей, исполнение Status с обивкой из натуральной кожи и топовой мультимедиа Lada Enjoy Vision Pro стоит 2,8 млн рублей.
Lada Aura
Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.
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Источник: av.by
Фото:АВТОВАЗ
18.02.2025
Фото:АВТОВАЗ
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