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В Беларуси начались продажи Lada Aura: что с ценами

В Беларуси в продажу вышел седан Lada Aura по цене от 2,6 млн рублей

В Беларуси стартовали официальные продажи седана Lada Aura. Покупатели активно интересуются автомобилем.

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Как и в РФ, Aura доступна в двух комплектациях: Premier и Status. Цены практически не отличаются. Начальная версия стоит 91 900 белорусских рублей (около 2.6 млн рублей). Под капотом авто двигатель 1.8 литра мощностью 122 л.с. и вариатор.

В РФ Lada Aura появилась в продаже в декабре прошлого года. Стоимость авто в начальной комплектации составляет 2,6 млн рублей, исполнение Status с обивкой из натуральной кожи и топовой мультимедиа Lada Enjoy Vision Pro стоит 2,8 млн рублей.

Lada Aura
Lada Aura

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский бренд Tenet готовит сразу три автомобиля.

Источник: av.by

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
18.02.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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