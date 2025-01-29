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Путин оценил автомобиль Lada Aura

Президент РФ Путин назвал три плюса бизнес-седана Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода АВТОВАЗ в Тольятти отметил, что ему очень понравилась Lada Aura. При этом российский лидер перечислил достоинства модели.

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«Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», – сказал Путин.

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Розничные продажи Lada Aura стартовали 30 ноября. Модель доступна в базовой версии Premier и расширенной Status (рекомендованная цена первой – 2,6 млн рублей, второй – 2,8 млн рублей).

Версия Status получила кожаный салон, накладные подушки на задних подголовниках и подогрев спинки кресла заднего сиденья.

Под капотом обеих комплектаций мотор 1.8 EVO мощностью 122 л.с., АКП.

Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Kremlin.ru
Количество просмотров 8
29.01.2025 
Фото:Kremlin.ru
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