Путин оценил автомобиль Lada Aura
Президент РФ Путин назвал три плюса бизнес-седана Lada Aura
Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения завода АВТОВАЗ в Тольятти отметил, что ему очень понравилась Lada Aura. При этом российский лидер перечислил достоинства модели.
«Мне очень понравилась. Заднюю передачу включаешь – камера работает. Видимость хорошая, управляемость. Здорово», – сказал Путин.
Розничные продажи Lada Aura стартовали 30 ноября. Модель доступна в базовой версии Premier и расширенной Status (рекомендованная цена первой – 2,6 млн рублей, второй – 2,8 млн рублей).
Версия Status получила кожаный салон, накладные подушки на задних подголовниках и подогрев спинки кресла заднего сиденья.
Под капотом обеих комплектаций мотор 1.8 EVO мощностью 122 л.с., АКП.
Ранее «За рулем» сообщал, какие семейные автомобили россияне покупают чаще всего.
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Источник: ТАСС
Фото:Kremlin.ru
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29.01.2025
Фото:Kremlin.ru
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