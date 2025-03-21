Новый автомобильный маршрут в Горном Алтае «собрал» 6 достопримечательностей

В Горном Алтае открыли новый автомаршрут, который сразу привлек туристов

В Горном Алтае разработали новый туристический автомаршрут, который включает Чуйский тракт, «Алтайский марс» и Телецкое озеро. Маршрут был представлен на выставке MITT-2025. Как сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона, это событие привлекло внимание туристов.

Республика Алтай стабильно лидирует в Сибирском федеральном округе по числу отдыхающих. В 2024 году поток увеличился на 5%, достигнув 2,7 млн человек, и в 2025 году ожидается рост еще на 5-7%.

Маршрут «Открой свой Алтай: путешествие мечты» включает пятидневное путешествие из Горно-Алтайска в Артыбаш по Чуйскому тракту. Туристы смогут увидеть марсианские холмы, наскальные рисунки, бирюзовые озера и горные равнины, а также насладиться видом Чулышманской долины и Телецкого озера.

Ольга Филипенкова, первый замминистра экономического развития Алтая, сообщила, что 60% туристов предпочитают личный транспорт, 24% — коммерческий, а 16% прилетают на самолете. Автомобильный туризм — это экономически выгодный и удобный способ для семей и туристических компаний познакомиться с природой Алтая.

Автомобильный туризм в регионе продолжает развиваться. В январе 2025 года утверждена программа до 2035 года, также подписано соглашение с ООО «Автодор-Девелопмент» для создания многофункциональных зон сервиса вдоль дорог.

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Источник: ТАСС