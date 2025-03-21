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Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
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Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое
С 4 по 6 апреля 2025 года в КВЦ «Патриот»...

Любите гонки и технику? На этих выставках вы увидите нечто поистине крутое

С 4 по 6 апреля 2025 года в КВЦ «Патриот» пройдут четыре тематические выставки, посвященные мототехнике, тюнингу и гонкам

С 4 по 6 апреля 2025 года КВЦ «Патриот» превратится в центр притяжения для всех, кто любит технику, гонки и инновации. На выставках «Мотовесна», «Моторспорт Экспо», «Кастом Тюнинг Шоу» и «ЕДрайв» посетители смогут увидеть все самое интересное и современное в мире мототехники, гоночной индустрии, кастом-культуры и электротранспорта.

Экспозиция без границ

На «Мотовесне 2025» выставка станет самой масштабной за всю историю проекта. Посетители увидят огромное количество мотоциклов, квадроциклов и специализированной техники, которая не боится препятствий. «Моторспорт Экспо» представит достижения топовых гонщиков и команд, а также технику чемпионов. «Кастом Тюнинг Шоу» объединит всех, кто увлечен тюнинговыми работами и кастомными транспортными средствами. «ЕДрайв 2025» покажет последние новинки электротранспорта от известных производителей и стартапов.

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Жизнь под открытым небом

Уличная площадка превратится в настоящий праздник. Посетители смогут испытать технику в действии, принять участие в тест-драйвах и стать частью захватывающих соревнований.


Шоу мотофристайлеров и стантрайдеров, соревнование по автозвуку и дрифт-такси – все это будет частью насыщенной программы. Ведущие спортсмены продемонстрируют свои навыки в зрелищном соревновании по СуперЭндуро.


Активная программа на сцене

На сцене будут выступать известные блогеры, путешественники и спортсмены. Посетители смогут пообщаться с ними, узнать о последних тенденциях и планах, а также принять участие в розыгрышах и конкурсах. Для детей и взрослых подготовлены зоны развлечения, мастер-классы и многое другое, так что каждый сможет найти себе занятие по душе!


Когда: 4-6 апреля 2025 года

Где: КВЦ «Патриот», Московская область, г.о. Одинцовский, территория парка «Патриот»

Подробнее: https://motospring.ru/

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Божена Радзивилл
Фото:Божена Радзивилл
Количество просмотров 6
21.03.2025 
Фото:Божена Радзивилл
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