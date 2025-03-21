Какие автомобили с пробегом покупают в столице и в регионах

НАПИ: в Москве и Питере на рынке б/у предпочитают иномарки, в регионах – Ладу

Агентство НАПИ проанализировало спрос на подержанные автомобили в России в январе-феврале 2025 года.

В Москве и Санкт-Петербурге на рынке автомобилей с пробегом преобладают иномарки. Так, в столице в ведущей пятерке продаж нет ни одного российского автомобиля. Лидируют модели Daewoo Matiz 2010 года, Toyota Camry, Kia K5, Kia Rio 2021 года и четырехлетний Mercedes-Benz GLE-Class. Московская область также предпочитает иномарки, среди которых Kia Rio, K5 и Hyundai Solaris, а также шестилетняя Kia Optima. Единственная отечественная модель в списке – двадцатилетняя Lada Samara.

В Санкт-Петербурге ситуация схожа с Москвой: в топ-5 попали VW Polo 2019 года, Hyundai Solaris 2018 и 2016 годов, а также Ford Focus 2008 года. В пятерке только один четырехлетний автомобиль – Hyundai Solaris.

В остальных регионах России наибольшим спросом пользуются более возрастные отечественные машины. Здесь в пятерку приоритетных бэушек вошли Lada Priora 2011 года, Priora 2008 года, Samara 2007 года, Priora 2010 года и Priora 2012 года.

Таким образом, в «региональную» пятерку не попала ни одна иномарка., а самому «молодому» автомобилю - тринадцать лет.

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Источник: НАПИ