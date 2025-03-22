В России представили новый просторный седан с богатым оснащением — живые фото

В России состоялась премьера нового седана GAC Empow

Российский рынок автомобилей получил нового претендента в сегменте спортивных седанов – GAC Empow. Премьера, прошедшая одновременно с дебютом кроссовера GAC GS4, пока не раскрыла ценники (их обещают 24 марта), но уже позволила оценить внешность и технические характеристики этого амбициозного новичка.

И, судя по заявленным параметрам, Empow нацелился на серьезную конкуренцию с такими популярными моделями, как Toyota Corolla и Kia Cerato.

GAC Empow

GAC Empow построен на современной платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture), что сулит неплохую надежность и управляемость. Передняя подвеска – традиционный McPherson, а вот сзади используется более сложная и энергоемкая многорычажная конструкция, которая должна обеспечить комфорт на неровностях и хорошую управляемость на высоких скоростях.

Габариты седана внушительны: длина – 4700 мм, ширина – 1850 мм, а колесная база – 2736 мм. По сравнению с Toyota Corolla (E210) (4630 х 1780 мм, база 2700 мм), Empow ощутимо крупнее.

Интерьер GAC Empow

Сердцем GAC Empow является турбированный 1,5-литровый бензиновый двигатель, развивающий мощность в 170 л.с. – показатель, который прямо ставит его в один ряд с наиболее мощными модификациями Corolla и Cerato. В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот», обеспечивающий впечатляющий разгон до 100 км/ч за заявленные 6,95 секунды.

Но GAC Empow предлагает не только скорость, но и звуковое сопровождение. Система, управляемая специальными заслонками в выхлопной системе, позволяет изменять звучание мотора, добавляя спортивный характер или, наоборот, делая его более сдержанным. В салоне предусмотрен блок управления климат-контролем с обычными физическими кнопками. Также в комплектацию входят подогревы руля, сидений и лобового стекла.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автопоток