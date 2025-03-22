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Эти проблемы ожидают тех, кто согласился оформить на себя чужую машину

Адвокат Спирьянов описал последствия регистрации на себя чужого автомобиля

В жизни может возникнуть ситуация, когда знакомый попросит вас оформить на себя автомобиль. Прежде, чем соглашаться, вы должны знать о том, что это может принести серьезные неприятности.

Адвокат Дмитрий Спирьянов изучил вопрос и составил список самых опасных последствий регистрации на себя чужого автомобиля. И это могут быть далеко не только финансовые проблемы.

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Дмитрий Спирьянов, Адвокатская палата Московской области:

– Если у вас кто-то просит зарегистрировать на себя чужой автомобиль, вы, конечно, можете пойти на встречу, но должны перед этим понимать последствия такого решения. А именно, во всех базах вы будете значиться как собственник авто. В т.ч. в базе ГИБДД, базе налоговой службы и т.д.

Соответственно, вы будете платить налог за этот авто, оплачивать все штрафы, хотя вы не совершали никаких правонарушений, ведь автомобилем не пользуетесь. Т.е. рискуете постоянно платить за то, чего у вас нет.

Если водитель авто попадет в ДТП, вы будете первым к кому будут претензии, и придется давать объяснения, показания, или вовсе участвовать в допросах и очных ставках. И в каждом таком случае придется объяснять и доказывать, что вы тут были не при чем.

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Также, если водитель авто будет пойман за управление в нетрезвом виде, собственник авто может быть привлечён к ответственности в порядке ч. 2 ст. 12.8 КОАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Санкция по данной административной статье: административный штраф в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В части штрафов тоже необходимо понимать, что если выписанные на ваше имя штрафы не будут оплачены – тут уже может подключиться служба судебных приставов, которая может включить весь законодательный механизм санкций за неуплату: от ареста вашего банковского счета до иных запретов, в т.ч. ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

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Таким образом, исходя из обозначенных рисков, адвокат Спирьянов Дмитрий Юрьевич не рекомендует оформлять на себя автомобиль, которым человек управлять не будет. Если нет желания превратить жизнь в постоянную нервотрепку и переживания.

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
22.03.2025 
Фото:Depositphotos
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