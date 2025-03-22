Эти проблемы ожидают тех, кто согласился оформить на себя чужую машину

Адвокат Спирьянов описал последствия регистрации на себя чужого автомобиля

В жизни может возникнуть ситуация, когда знакомый попросит вас оформить на себя автомобиль. Прежде, чем соглашаться, вы должны знать о том, что это может принести серьезные неприятности.

Адвокат Дмитрий Спирьянов изучил вопрос и составил список самых опасных последствий регистрации на себя чужого автомобиля. И это могут быть далеко не только финансовые проблемы.

Дмитрий Спирьянов, Адвокатская палата Московской области:

– Если у вас кто-то просит зарегистрировать на себя чужой автомобиль, вы, конечно, можете пойти на встречу, но должны перед этим понимать последствия такого решения. А именно, во всех базах вы будете значиться как собственник авто. В т.ч. в базе ГИБДД, базе налоговой службы и т.д.

Соответственно, вы будете платить налог за этот авто, оплачивать все штрафы, хотя вы не совершали никаких правонарушений, ведь автомобилем не пользуетесь. Т.е. рискуете постоянно платить за то, чего у вас нет.

Если водитель авто попадет в ДТП, вы будете первым к кому будут претензии, и придется давать объяснения, показания, или вовсе участвовать в допросах и очных ставках. И в каждом таком случае придется объяснять и доказывать, что вы тут были не при чем.

Также, если водитель авто будет пойман за управление в нетрезвом виде, собственник авто может быть привлечён к ответственности в порядке ч. 2 ст. 12.8 КОАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения. Санкция по данной административной статье: административный штраф в размере сорока пяти тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В части штрафов тоже необходимо понимать, что если выписанные на ваше имя штрафы не будут оплачены – тут уже может подключиться служба судебных приставов, которая может включить весь законодательный механизм санкций за неуплату: от ареста вашего банковского счета до иных запретов, в т.ч. ограничении на выезд должника из Российской Федерации.

Таким образом, исходя из обозначенных рисков, адвокат Спирьянов Дмитрий Юрьевич не рекомендует оформлять на себя автомобиль, которым человек управлять не будет. Если нет желания превратить жизнь в постоянную нервотрепку и переживания.