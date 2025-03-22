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Популярный недорогой японский кроссовер вернулся на российский рынок с приятной ценой

Продажи кроссоверов Nissan Qashqai возобновились в РФ по цене от 2,3 млн рублей

Российский авторынок переживает не лучшие времена, но даже на фоне дефицита и роста цен есть приятные новости. Любимый многими NissanQashqai второго поколения, прежде собиравшийся в Санкт-Петербурге, снова доступен российским покупателям.

И, что особенно приятно, его цена оказывается ниже, чем у большинства китайских конкурентов аналогичного класса.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai
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Долгое отсутствие официальных поставок не сломило спрос на этот проверенный временем кроссовер. Сейчас Nissan Qashqai возвращается в Россию по параллельному импорту из Китая.

На различных онлайн-площадках предложения по Nissan Qashqai варьируются, но наблюдается явная тенденция к снижению стоимости. В Иркутске, например, компания предлагает полностью готовый к эксплуатации Qashqai второго поколения всего за 2 300 000 рублей. В эту цену, как утверждают продавцы, включены все расходы, без скрытых комиссий.

За эти деньги покупатель получает переднеприводный кроссовер с двухлитровым 151-сильным атмосферным двигателем, богатой комплектацией, включающей кожаный салон, мультируль, систему бесключевого доступа, электронный "ручник", климат-контроль и сенсорную мультимедийную систему.

Другие продавцы предлагают аналогичные автомобили, но с ценой, стартующей от 3 000 000 рублей. За эту сумму можно найти как переднеприводные, так и полноприводные версии, в зависимости от региона и продавца (Брянск, Петрозаводск, Нижний Новгород).

Интерьер Nissan Qashqai
Интерьер Nissan Qashqai

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В других городах автомобиль уже дороже: в Нижнем Новгороде от 3 190 000 рублей за передний привод, Чите от 3 350 000 рублей за передний привод), Омске и Кирове (от 3 590 000 — 3 600 000 рублей за передний привод), а также Севастополе (от 3 805 000 рублей за передний привод).

Однако, даже с учетом более высокой цены у некоторых дилеров, Nissan Qashqai остается привлекательной альтернативой китайским кроссоверам.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Nissan
Количество просмотров 13
22.03.2025 
Фото:Nissan
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Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+11