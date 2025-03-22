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Фундаментальные новшества: Ferrari готовит революционный двигатель V12
AutoGuide: Ferrari разрабатывает двигатель V12...

Фундаментальные новшества: Ferrari готовит революционный двигатель V12

AutoGuide: Ferrari разрабатывает двигатель V12 с овальными цилиндрами

Ferrari, легендарный производитель спортивных автомобилей, готовит, возможно, самую революционную силовую установку за последние десятилетия – двигатель V12 с овальными цилиндрами.

Эта новость, подкреплённая патентной заявкой, обнаруженной исследовательским отделом AutoGuide в базе Европейского патентного ведомства, взбудоражила автомобильное сообщество, породив волну вопросов и спекуляций.

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Патентные документы, хотя и схематичны, раскрывают амбициозный проект, обещающий перевернуть наше понимание двигателей внутреннего сгорания. Идея использования овальных поршней в V12 не нова. Ещё в 70-х годах Honda экспериментировала с подобной технологией, создав даже прототип мотоциклетного V4. Однако серийное производство двигателей с овальными поршнями оставалось до сегодняшнего дня недостижимой мечтой.

В чём же секрет привлекательности овальных цилиндров? Ключевое преимущество – уменьшение габаритной длины двигателя. Для Ferrari, стоящей перед необходимостью интеграции электрификации в свои мощные V12, это критически важно. Более короткий двигатель проще интегрировать в современные гибридные силовые установки, обеспечивая эффективное сочетание бензинового и электрического приводов. Уменьшение длины достигается за счёт самой формы цилиндра и, соответственно, поршня, которые «вписываются» в меньший объем, чем традиционные круглые аналоги.

Патентное изображение инновационного двигателя Ferrari
Патентное изображение инновационного двигателя Ferrari

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Кроме того, мотор с овальными поршнями окажется эффективнее за счёт меньшего трения о стенки цилиндра. Но Ferrari не ограничивается лишь уменьшением трения. Возможность использования овальными цилиндров также открывает перспективы для увеличения числа клапанов на цилиндр или увеличения площади поверхности каждого клапана. Это, в свою очередь, может привести к значительному повышению мощности и крутящего момента двигателя.

Источник: AutoGuide

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Лежнин Роман
Фото:Ferrari
Количество просмотров 3
22.03.2025 
Фото:Ferrari
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