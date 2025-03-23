#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Продается очень необычный багги — Reboot Buggy
23 марта
Продается очень необычный багги — Reboot Buggy
Автомобиль Reboot Buggy 2013 года дизайнера...
Xiaomi SU7, замеченный у НИЦ Hyundai в Южной Корее
23 марта
Xiaomi SU7 замечен на тестировании у Hyundai: что это может значить?
Xiaomi SU7 изучают в научно-исследовательском...
Элегантное алюминиевое спортивное купе «Киев».
23 марта
Спорткары СССР — по примеру Мерседесов, ФИАТов и Феррари
Эксперт Канунников рассказал про удивительные...

Volkswagen рассекретил новый бюджетный и практичный автомобиль: подробности

Китайский Минпром раскрыл технические данные лифтбэка Volkswagen Lamando L

Volkswagen Lamando L бюджетный лифтбэк, ранее уже привлекавший внимание своим стильным дизайном, претерпел серьезные изменения, получив не только улучшенную внешность, но и прибавку в мощности.

Внешний облик Lamando L после рестайлинга стал еще более выразительным. Дизайнеры Volkswagen, очевидно, вдохновлялись электромобилями серии ID и новым Passat Pro, предназначенным для китайского рынка.

Volkswagen Lamando L
Volkswagen Lamando L
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Какой кроссовер выбрать — Haval Jolion или Belgee X50

Это проявляется в общих чертах стилистики, однако передний и задний бамперы получили заметные изменения, придающие автомобилю более агрессивный и современный вид. Особого внимания заслуживает обновленная задняя светотехника, которая, судя по всему, стала более технологичной и стильной.

Габариты автомобиля остались практически неизменными: длина составляет 4791 мм, ширина – 1831 мм, высота – 1469 мм, а колесная база – 2731 мм. В зависимости от комплектации, автомобиль будет оснащаться колесами размерностью 205/60 R16 или 205/55 R17.

Volkswagen Lamando L
Volkswagen Lamando L

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Наиболее значимое изменение коснулось силового агрегата. Сертификация подтвердила появление 1,5-литрового турбомотора мощностью 160 л.с. Это на целых 10 л.с. больше, чем у предшествующего 1,4-литрового двигателя. Пока остается неясным, сохранится ли в линейке двигателей 1,2-литровый турбомотор мощностью 116 л.с., устанавливавшийся на предыдущей версии Lamando L.

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 12
23.03.2025 
Фото:Volkswagen
Поделиться:
Оцените материал:
0