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Крупный полноприводный кроссовер Volkswagen серьезно подешевел в России

Кроссовер Volkswagen Tavendor 2025 можно купить в России по цене 5,8 млн рублей

Volkswagen Tavendor 2025, большой полноприводный кроссовер, который с начала года ощутимо подешевел. В январе его стартовая цена составляла внушительные 7,25 млн рублей. Сегодня же его можно приобрести за 5,8 или 5,9 млн рублей – разница составляет впечатляющие 1,3 миллиона рублей.

Volkswagen Tavendor
Volkswagen Tavendor

На российском рынке Tavendor представлен в единственной, но максимально богатой комплектации полноприводный R-Line Touring с пятиместным салоном. Под капотом – мощный 220-сильный двухлитровый двигатель, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG (с двумя сцеплениями).

Интерьер Volkswagen Tavendor
Интерьер Volkswagen Tavendor
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Сердцем Tavendor является модульная платформа MQB с поперечным расположением двигателя. В оснащение входят трехзонный климат-контроль с функцией очистки воздуха, панорамный люк, массаж передних сидений, премиальная аудиосистема Harman Kardon, подогрев и вентиляция передних сидений, а также обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Источник: Авито

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Лежнин Роман
Фото:Авито
Количество просмотров 8
23.03.2025 
Фото:Авито
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