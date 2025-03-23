Toyota RAV4 сильно подешевел в России и обзавелся новыми версиями

Российский дилер продает Toyota RAV4 2025 из наличия по цене 4,05 млн рублей

Всего за два месяца цена Toyota RAV4 2025 значительно снизилась, а ассортимент предложений расширился, предложив покупателям долгожданные полноприводные гибридные версии.

Начало продаж Toyota RAV4 2025 в России датируется серединой января. Тогда базовая версия с 2,0-литровым двигателем, вариатором и полным приводом в комплектации Adventure Plus оценивалась в внушительные 4,3 миллиона рублей. Однако, уже сейчас ситуация кардинально изменилась.

Toyota RAV4 2025

Одним из наиболее ярких примеров является предложение дилера из Кемерова, предлагающего Toyota RAV4 2025 Adventure Plus с 2,0-литровым мотором и вариатором за 4,05 миллиона рублей. Это впечатляющее снижение цены на 250 тысяч рублей всего за два месяца.

Аналогичные автомобили предлагаются и другими дилерами, хотя цены немного варьируются в зависимости от региона. Так, в Нижневартовске цена колеблется около 4,0 миллионов рублей, а в Новосибирске – от 4,1 до 4,16 миллионов рублей. В Барнауле же можно найти RAV4 2025 в комплектации 2.0 CVT 4WD Luxe за 3,995 миллионов рублей.

Интерьер Toyota RAV4 2025

Но настоящим событием стало появление на рынке полноприводных гибридных версий Toyota RAV4 2025. Один из новосибирских дилеров уже предлагает гибридный кроссовер в комплектации Elite Plus по цене 5,6 миллионов рублей. Сердцем этого автомобиля является 2,5-литровый двигатель, обеспечивающий впечатляющую мощность в 222 л.с.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Drom