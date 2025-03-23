Toyota RAV4 сильно подешевел в России и обзавелся новыми версиями
Всего за два месяца цена Toyota RAV4 2025 значительно снизилась, а ассортимент предложений расширился, предложив покупателям долгожданные полноприводные гибридные версии.
Начало продаж Toyota RAV4 2025 в России датируется серединой января. Тогда базовая версия с 2,0-литровым двигателем, вариатором и полным приводом в комплектации Adventure Plus оценивалась в внушительные 4,3 миллиона рублей. Однако, уже сейчас ситуация кардинально изменилась.
Одним из наиболее ярких примеров является предложение дилера из Кемерова, предлагающего Toyota RAV4 2025 Adventure Plus с 2,0-литровым мотором и вариатором за 4,05 миллиона рублей. Это впечатляющее снижение цены на 250 тысяч рублей всего за два месяца.
Аналогичные автомобили предлагаются и другими дилерами, хотя цены немного варьируются в зависимости от региона. Так, в Нижневартовске цена колеблется около 4,0 миллионов рублей, а в Новосибирске – от 4,1 до 4,16 миллионов рублей. В Барнауле же можно найти RAV4 2025 в комплектации 2.0 CVT 4WD Luxe за 3,995 миллионов рублей.
Но настоящим событием стало появление на рынке полноприводных гибридных версий Toyota RAV4 2025. Один из новосибирских дилеров уже предлагает гибридный кроссовер в комплектации Elite Plus по цене 5,6 миллионов рублей. Сердцем этого автомобиля является 2,5-литровый двигатель, обеспечивающий впечатляющую мощность в 222 л.с.
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Источник: Drom