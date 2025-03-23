#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
АмберАвто А5
23 марта
В РФ выпускают литий-ионные батареи международного уровня с локализацией более 90%
Эксперт Мухин: послабления по литий-ионным АКБ...
Рендер гоночного CN3500; видна система защиты головы Halo, как на современных формульных болидах
23 марта
В России разрабатывают мощный дорожный спорткар — вот что известно
«Автопоток»: российский спорткар Bureau Seven...
Обвиняемые в поджоге автомобилей предстали перед судом: их ждет суровое наказание
23 марта
Обвиняемые в поджоге автомобилей предстали перед судом: их ждет суровое наказание
Поджигателям машин и зарядных станций Tesla...

Toyota RAV4 сильно подешевел в России и обзавелся новыми версиями

Российский дилер продает Toyota RAV4 2025 из наличия по цене 4,05 млн рублей

Всего за два месяца цена Toyota RAV4 2025 значительно снизилась, а ассортимент предложений расширился, предложив покупателям долгожданные полноприводные гибридные версии.

Начало продаж Toyota RAV4 2025 в России датируется серединой января. Тогда базовая версия с 2,0-литровым двигателем, вариатором и полным приводом в комплектации Adventure Plus оценивалась в внушительные 4,3 миллиона рублей. Однако, уже сейчас ситуация кардинально изменилась.

Toyota RAV4 2025
Toyota RAV4 2025
Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Какой кроссовер выбрать — Haval Jolion или Belgee X50

Одним из наиболее ярких примеров является предложение дилера из Кемерова, предлагающего Toyota RAV4 2025 Adventure Plus с 2,0-литровым мотором и вариатором за 4,05 миллиона рублей. Это впечатляющее снижение цены на 250 тысяч рублей всего за два месяца.

Аналогичные автомобили предлагаются и другими дилерами, хотя цены немного варьируются в зависимости от региона. Так, в Нижневартовске цена колеблется около 4,0 миллионов рублей, а в Новосибирске – от 4,1 до 4,16 миллионов рублей. В Барнауле же можно найти RAV4 2025 в комплектации 2.0 CVT 4WD Luxe за 3,995 миллионов рублей.

Интерьер Toyota RAV4 2025
Интерьер Toyota RAV4 2025

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Но настоящим событием стало появление на рынке полноприводных гибридных версий Toyota RAV4 2025. Один из новосибирских дилеров уже предлагает гибридный кроссовер в комплектации Elite Plus по цене 5,6 миллионов рублей. Сердцем этого автомобиля является 2,5-литровый двигатель, обеспечивающий впечатляющую мощность в 222 л.с.

Источник: Drom

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Drom
Количество просмотров 13
23.03.2025 
Фото:Drom
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+29