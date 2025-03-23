Новые модели Ford попали под масштабную отзывную кампанию из-за серьезной проблемы

Дефект коробки передач стал причиной отзыва автомобилей Ford 2024-2025 года

Американский автогигант Ford запустил масштабный отзыв автомобилей 2024 и 2025 годов выпуска, оборудованных 10-ступенчатой автоматической коробкой передач 10R, которая, как оказалось, страдает от серьёзного производственного дефекта.

Проблема кроется в некачественной обработке корпуса главного управляющего клапана трансмиссии. Этот дефект может приводить к отказу включения задней передачи (режима «R»), создавая потенциально опасную ситуацию: автомобиль может неожиданно начать движение вперёд, даже если водитель выбрал задний ход. Хотя пока что подобных инцидентов зафиксировано не было.

В зону риска попали несколько бестселлеров Ford: внедорожники Ford Bronco и Ford Explorer, пикапы Ford F-150 и Ford Ranger, культовый Ford Mustang, а также представительский Lincoln Aviator. Отзыв затронет тысячи автомобилей, выпущенных на протяжении нескольких месяцев.

Первые тревожные звоночки прозвучали ещё в январе 2025 года на сборочной линии Mustang. Выявленные неисправности в коробках передач 10R подтвердились в ходе дальнейшего расследования, после поступления пяти гарантийных обращений. Это вынудило Ford принять решительные меры: компания временно приостановила продажи автомобилей, оснащённых подозрительными компонентами, и инициировала масштабную отзывную кампанию.

Производителем дефектных коробок передач является завод Livonia Transmission Plant в Мичигане. Владельцам затронутых автомобилей обещают бесплатную замену дефектных компонентов. Рассылка уведомлений о необходимости посетить сервисный центр начнётся 5 мая 2025 года. Ford.

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Источник: 32cars