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Автомобиль, который выпускается с 1970 года, получил очередное обновление

Пикап Zamyad Z24 получил последнее обновление в виде линзованных фар

Пятьдесят пять лет на конвейере – это показатель не только выносливости, но и, зачастую, консерватизма. Иранский пикап Zamyad Z24, лицензионная копия Nissan Junior 1970 года, наглядно подтверждает это правило.

Последние фотографии, опубликованные местным изданием Khodro Bank, показывают Zamyad Z24 в обновлённом виде: главное изменение – переход на линзованные фары головного света. Это, пожалуй, последнее косметическое улучшение, которое позволило продлить агонию легенды. Более глубокая модернизация уже невозможна.

Обновленный Zamyad Z24
Обновленный Zamyad Z24
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Дело в том, что прошлым летом Управление по надзору за транспортом Ирана вынесло вердикт: Zamyad Z24 не соответствует современным экологическим нормам и нормам безопасности. Более того, автопроизводителя обвинили в попытке обмануть проверяющих. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что дальнейшее производство стало под вопросом.

Однако, Министерство промышленности Ирана добилось разрешения на выпуск ещё 35 тысяч автомобилей. Примечательно, что разрешение было выдано задним числом, когда уже было собрано 24 200 экземпляров. Власти Ирана чётко дали понять, что после завершения этого тиража, любой новый Zamyad должен соответствовать всем современным требованиям.

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В настоящее время Zamyad Z24 оснащается китайским 16-клапанным двигателем M24 Plus мощностью 143 л.с. и крутящим моментом 225 Нм. Остаётся всего около 10 800 автомобилей, которые должны сойти с конвейера в ближайшие недели. Таким образом, конец эры Zamyad Z24 наступит, вероятнее всего, уже в этом году.

Источник: Khodro Bank

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Лежнин Роман
Фото:Khodro Bank | Nissan
Количество просмотров 9
23.03.2025 
Фото:Khodro Bank | Nissan
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