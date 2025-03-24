Мытье авто в этой зоне грозит автовладельцам штрафом до 100 тыс. рублей

Эксперт Тишаков напомнил о штрафе за мытье машин в неположенных местах

Автовладельцам грозит штраф за помывку автомобиля в неположенных местах. Об этом напомнил доцент департамента права Московского городского педагогического университета Максим Тишаков.

«Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства, как федеральных нормативных правовых актов, так и региональных юридических норм. В частности, не допускается нарушение земельного и природоохранного законодательства, вред окружающей среде. То есть, требуется неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил», – подчеркнул специалист.

Согласно законодательству РФ, в нашей стране запрещено мыть транспортные средства у водоемов и в лесах. В частности, часть 1 статьи 8 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей за мойку машин вне зон специально отведенных мест на территории мегаполиса.

За аналогичное нарушение в Подмосковье грозит штраф в размере 3-5 тысяч рублей, уточняет Тишаков. Мытье автомобиля во дворах и на дачных участках тоже под запретом и тоже грозит наказанием. Размер штрафа варьируется от 100 рублей за нарушение санитарных и гигиенических норм (ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка по ст. 8.8 КоАП (нецелевое использование земли). Минимальный размер штрафа в последнем случае составляет 10 тыс. рублей.

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Источник: 1prime.ru