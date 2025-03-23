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Прием этих лекарств может привести к лишению водительских прав

Юрист Хаминский: перед поездкой водителям нельзя принимать корвалол и валокордин

В России есть неопределенность в вопросе, какие лекарства нельзя пить водителям перед поездкой, рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он пояснил, что осенью 2022 г. Конституционный суд РФ указал на то, что впредь до внесения в законодательство необходимых изменений управление транспортным средством лицом, употребившим лекарства, не содержащие этилового спирта, наркотических средств и психотропных веществ, не может служить основанием для привлечения к ответственности.

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С 2022 года суды не привлекают к административной ответственности водителей, пивших такие лекарства. Постановление КС РФ от 24.11.2022 № 51-П предписало законодателю разработать постановление правительства, в котором будет сформирован список медикаментов, ухудшающих реакцию.

Специалист рассказал, что соответствующий проект закона внесли в ГД в 2023 году, но работу над ним остановили в прошлом году, поэтому водителям необходимо ориентироваться на действующие законы. Перед тем, как сесть за руль, нельзя принимать корвалол, валокордин, корень солодки, афобазол, а также большинство настоек и успокоительных средств, отметил Хаминский.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
23.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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