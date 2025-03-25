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Школьники увидят достопримечательности другой республики благодаря спецпоезду

Школьники Петербурга отправились на каникулы на первом «Поезде Дружбы» в Минск

Первый «Поезд Дружбы» отправился из Петербурга в Республику Беларусь. Благодаря новому составу петербургские школьники смогут познакомиться с красотами белорусской столицы в период весенних каникул. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

«Пассажирский поезд № 249 "Поезд Дружбы" отправился из Санкт-Петербурга в столицу Республики Беларусь, Минск. Поезд даст возможность посетить столицу Беларуси в дни весенних школьных каникул», – говорится в сообщении.
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В белорусской столице дети увидят знаменитые Ворота Минска, посмотрят площадь Независимости, прогуляются по набережной реки Свислочь, а также увидят другие достопримечательности.

«Кроме того, из Санкт-Петербурга состав отправится с Витебского вокзала 28 марта, также в 20:45 и прибудет в Минск на следующие сутки в 11:08. Из Минска поезд отправится 22 и 29 марта в 20:05, прибытие в Санкт-Петербург на следующие сутки в 10:05», – уточнили в ОЖД.

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В поезде кроме вагонов купе и плацкарт предусмотрены места для маломобильных пассажиров.

На маршруте планируется несколько остановок: на станциях Сольцы, Дно, Дедовичи, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также на станциях Витебск, Орша, Толочин, Крупки, Борисов, Жодино, Смолевичи Белорусских железных дорог.

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Источник: spbdnevnik.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Оксана Манчук/БелТА/ТАСС
Количество просмотров 14
25.03.2025 
Фото:Оксана Манчук/БелТА/ТАСС
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