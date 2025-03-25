В Москве сгорел автомобиль Tesla (видео)

На севере Москвы вспыхнул и полностью сгорел электромобиль Tesla Model 3

Днем 24 марта на улице Авиаконструктора Микояна на севере Москвы загорелся электромобиль Tesla Model 3. На кадрах, которые опубликовали очевидцы, видно, как огонь полностью объял машину, перед ней на проезжей части стоит грузовик. Позади вспыхнувшей машины остановилось несколько автомобилей, включив аварийные огни.

В результате происшествия электромобиль полностью сгорел. Судя по опубликованным видео, источник возгорания находился в передней части автомобиля или в районе днища, где расположены батареи. По сообщениям информагентств, водитель успел покинуть салон.

Официально причины произошедшего пока не называются. По одной из версий, Тесла самопроизвольно загорелась прямо по ходу движения. По другой – пожар возник в результате небольшого ДТП. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Model 3 является самой доступной моделью Tesla, цена в США на момент появления в 2017 году составляла 35 тысяч долларов. В России машины Tesla не имеют официальной поддержки и ввозятся небольшими специализированными авторитейлерами и частными покупателями.

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Источник: РБК, Максим Кадаков