Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Электрокар исключили из программы госсубсидий страны из-за введенных США пошлин
26 марта
Электрокар исключили из программы госсубсидий страны из-за введенных США пошлин
Власти Канады не будут предоставлять скидки по...
Вот это скидки! Дисконты на авто у дилеров доходят до 1 млн рублей
26 марта
Вот это скидки! Дисконты на авто у дилеров доходят до 1 млн рублей
«Коммерсант»: дилеры дают скидки на китайские...
Запас хода 1180 км, адаптация к России — встречаем новый кроссовер
26 марта
Запас хода 1180 км, адаптация к России — встречаем новый кроссовер
Первые гибридные кроссоверы Exlantix ET...

Электрокар исключили из программы госсубсидий страны из-за введенных США пошлин

Власти Канады не будут предоставлять скидки по нацпрограмме на покупку Tesla

Правительство Канады приостановило компенсационные скидки в рамках национальной программы за покупку американских электрокаров Tesla. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра транспорта страны.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
«Платежи за автомобили Tesla в рамках канадской программы скидок на электромобили были заморожены до проведения правительственного расследования их обоснованности», – уточняют таблоиды.

Рекомендуем
Changan UNI-S — старый друг под новым именем

Министр транспорта Канады Христя Филанд заявила, что критерии по будущим программам стимулирования для автомобилей с нулевым уровнем выбросов изменят таким образом, чтобы скидки не распространялись на автомобили Tesla до того времени, власти США не отзовут введенные Белым домом пошлины в отношении Канады.

Примечательно, что решение об отказе предоставлять скидки на Tesla канадские власти приняли еще в начале марта, но предали огласке этот факт только сейчас, в преддверии парламентских выборов.

Источник: ctvnews.ca

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0