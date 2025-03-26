Электрокар исключили из программы госсубсидий страны из-за введенных США пошлин

Власти Канады не будут предоставлять скидки по нацпрограмме на покупку Tesla

Правительство Канады приостановило компенсационные скидки в рамках национальной программы за покупку американских электрокаров Tesla. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заявление министра транспорта страны.

«Платежи за автомобили Tesla в рамках канадской программы скидок на электромобили были заморожены до проведения правительственного расследования их обоснованности», – уточняют таблоиды.

Министр транспорта Канады Христя Филанд заявила, что критерии по будущим программам стимулирования для автомобилей с нулевым уровнем выбросов изменят таким образом, чтобы скидки не распространялись на автомобили Tesla до того времени, власти США не отзовут введенные Белым домом пошлины в отношении Канады.

Примечательно, что решение об отказе предоставлять скидки на Tesla канадские власти приняли еще в начале марта, но предали огласке этот факт только сейчас, в преддверии парламентских выборов.

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Источник: ctvnews.ca