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Илон Маск получил «черную метку»: протестные акции сменились хакерством

В Сеть слили персональные данные владельцев электрокаров Tesla

Персональную информацию, включая имена, адреса и номера телефонов владельцев электрокаров Tesla в США, слили в Сеть.

Информация обнародована на сайте DOGEquest – отсылка к департаменту DOGE, одним из руководителей которого является Илон Маск. Глава Tesla назвал акцию примером внутреннего терроризма, пишут зарубежные таблоиды.

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СМИ считают, что эта акция стала продолжением ситуации с протестными акциями в США несогласных с политической деятельностью Илона Маска. Кроме данных автовладельцев на карте есть адреса дилеров Tesla и зарядных станций, а также координаты людей, связанных с департаментом DOGE.

Администраторы сайта обещают удалить сведения о владельцах Tesla, если они предоставят доказательства, что избавились от электрокара, например продали.

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В ходе расследования в ряде случаев удалось верифицировать опубликованные сведения, но некоторые данные оказались неточными. Также не удалось выяснить, из какого источника администраторы сайта получили все данные об автовладельцах.

Интересно и то, что в США отсутствует единый федеральный закон, криминализирующий публичное раскрытие персональных данных без согласия человека (доксинг), хотя он может считаться отягчающим обстоятельством.

Источник: nypost.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
22.03.2025 
Фото:Wikimedia
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