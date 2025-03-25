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Эти электромобили с пробегом россияне покупают чаще всего

«Автостат»: рынок подержанных электромобилей в феврале вырос на 22%

Продажи новых электрокаров в России падают уже восемь месяцев подряд, но на вторичном рынке ситуация иная. Продажи б/у электромобилей растут с октября прошлого года.

Так, в феврале 2025 года было куплено 819 подержанных электрокаров (+22% к продажам 2024 года, или 671 шт.). 35% вторичного рынка электрокаров пришлось на марку Nissan (290 шт.).

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В тройку лидеров вошли также Zeekr (133 шт.) и Tesla (107 шт.). Суммарно эта тройка лидеров заняла 65% рынка б/у электромобилей.

Среди моделей самым популярным электрокаром с пробегом в России остается Nissan Leaf (в феврале продано 286 штук).

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Источник: Автостат

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Ушакова Ирина
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
Количество просмотров 4
25.03.2025 
Фото:Сергей Бобылев/ТАСС
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