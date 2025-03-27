Автоконцерн Китая намерен в 2025 году расширить свое присутствие на рынке Европы

Оборот китайского автоконцерна BYD впервые превысил выручку Tesla по итогам года

Суммарный объем выручки китайского производителя электромобилей и гибридов BYD по итогам 2024 года превысил 100 млрд долларов – больше, чем у Tesla.

Согласно отчетам BYD, выручка за 2024 год составила 107 млрд долларов, этот показатель на 29% больше, чем годом ранее. Для сравнения: Tesla cмогла выручить только 97,7 млрд долларов, при этом чистая прибыль у американской компании все-таки выше – 7,6 млрд против 5,64 млрд долларов у BYD.

В прошлом году BYD и Tesla оказались примерно равны по реализации электромобилей: 1,76 и 1,79 млн единиц соответственно. Однако у американцев предложение ими и ограничивается, тогда как китайский гигант продал еще 2,51 млн гибридов.

В планах китайского производителя продать 5,5 млн автомобилей, включая 800 тыс. экземпляров на внешних рынках. Причем показатели начала года вселяют оптимизм – спрос за первые два месяца вырос на 93% по сравнению с прошлым годом и достигает уже 623,3 тыс. автомобилей.

Продажи BYD на стратегически важных для компании рынках ЕС, Великобритании и Норвегии выросли на 26% по итогам текущего февраля. Продажи Tesla, наоборот, снизились, в итоге китайские автоконцерны, присутствующие в Европе, обошли американского конкурента по совокупному объему продаж.

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Источник: bloomberg.com