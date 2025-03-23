Недорогие новинки Шанхайского автосалона — ждем в России?

На автосалоне в Шанхае покажут 3 крутые новинки по цене Lada Iskra

Автосалон Auto Shanghai 2025 начнется 25 апреля, на одном из значимых событий в автомобильной сфере покажут более 90 новинок и концептов.

Будут там и модели, поступившие в продажу на рынок Китая. Причем цены на некоторые новинки сопоставимы с отечественной Lada Iskra.

Jetta VA7 – в РФ под маркой Jetta продаются модели VA3, VS5 и VS7. Новая VA7 уже есть на рынке КНР, цена базовой версии – 89,7 тыс. юаней (от 1,23 млн рублей по текущему курсу). Силовой агрегат представлен бензиновым турбомотором Volkswagen объемом 1,4 л мощностью 150 л.с. (250 Н·м крутящего момента), в паре с ним работает 7-ступенчатый «робот».

BYD Seal 05DM-i – у этой новинки шоковая цена: от 89,8 до 109,8 тыс. юаней (примерно 1,2–1,5 млн рублей). Под капотом «китайца» стоит гибридная силовая установка BYD DM-i 5.0 на базе атмосферника объемом 1,5 л мощностью 101 л.с., а также 163-сильный электромотор, два аккумулятора на выбор: емкостью 7,7 и 15,9 кВт⋅ч. На чистом электричестве запаса хода хватит на 43 и 90 км, расход бензина – 2,95 л на 100 км.

Chery Arrizo 8 Pro – продажи обновленной версии этой модели скоро начнутся в КНР с приставкой Pro к названию, в техническом плане нет никаких изменений, только внешние и новый салон. Для китайского рынка предложат версию с 1,6-литровым мотором мощностью 197 л.с. (190 Н·м) в сочетании с 7-ступенчатым преселективным «роботом». После модернизации Arrizo 8 подорожал, и теперь его цена составляет примерно 1,4-1,6 млн рублей. Причем дорестайлинговую версию снимать с производства не будут.

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Источник: autonews.ru