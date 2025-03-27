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Седан российской сборки резко подешевел: известны цены

В России стоимость седана Evolute i-Pro со скидками снизилась до 1,5 млн рублей

Отечественный электрический седан Evolute i-Pro, выпускаемый на заводе «Моторинвест» под Липецком, стал доступнее. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) его единственной комплектации уменьшилась на 360 000 рублей и теперь составляет 2 490 000 рублей.

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Evolute i-Pro
Evolute i-Pro

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Стоит отметить, что также снизилась и прямая скидка на модель (с 465 380 до 281 534 рублей). То есть, фактически электроседан подешевел на 78 466 рублей.

Напомним, что покупателям электромобилей Evolute доступна субсидия, предоставляемая в рамках госпрограммы льготного автокредитования. Оформляя автокредит в получающем госсубсидию банке, можно рассчитывать на скидку в размере 35% от РРЦ, но не больше 925 000 рублей. Что касается i-Pro, то скидка составит 807 154 рубля. В итоге с учетом этой выгоды автомобиль будет стоить 1 499 000 рублей.

Evolute i-Pro
Evolute i-Pro

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Evolute i-Pro представляет собой перелицованную версию китайской модели Dongfeng Aeolus E70. Под капотом автомобиля 163-сильный электродвигатель. Запас хода равен 405 км по циклу NEDC, или 250-280 км в реальных условиях.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Evolute
Количество просмотров 6
27.03.2025 
Фото:Evolute
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