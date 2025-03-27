Официальные дилеры бренда Lixiang появятся в России в конце 2025 года

Sinomach Auto начнет официально поставлять автомобили Li Auto в Россию

Подтвердилась информация о том, что дистрибуцией автомобилей Lixiang (Li Auto) в России займется концерн Sinomach Auto.

В пресс-службе компании заявили, что подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве с Li Auto, в рамках которого Sinomach будет не только заниматься импортом автомобилей, но и проведет сертификацию моделей для российского рынка и стран ЕАЭС.

В первую очередь планируется сертифицировать наиболее популярные модели, которые составляют 97% спроса в России – это внедорожники с индексами L6, L7 и L9.

В компании также сообщили примерные сроки: салоны первых официальных дилеров Li Auto откроются в России до конца года, а первая партия автомобилей L6, L7 и L9 получит сертификаты OTTC до октября. Эти модели представляют собой последовательные гибриды, где ДВС выполняет роль генератора, а колеса приводятся в движение электромоторами.

Li Auto (или Lixiang) – китайский производитель премиальных гибридов и электрокаров, основанный в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Пекине, а автомобили выпускаются в Чанчжоу, провинция Цзянсу.

В январе 2025 года компания открыла в Мюнхене свой первый зарубежный центр исследований и разработок. Сегодня Li Auto занимает одну из ведущих позиций на рынке электромобилей Китая. Ее модели славятся своим современным дизайном и инновационными технологиями. В России бренд официально не представлен, однако его автомобили можно приобрести через неофициальные каналы. Первые машины к нам стали завозить по серым схемам еще в 2021 году.

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Источник: «Российская газета»