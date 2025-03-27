В Китай на машине — с российскими правами? Первая информация!

Минтранс и МВД РФ обсуждают с Китаем взаимное признание удостоверений водителя

Министерство транспорта РФ совместно с МВД обсуждают с официальными представителями КНР возможность использования российских водительских прав для частных поездок в Китай. Об этом сообщил заместитель главы Минтранса РФ Дмитрий Зверев на пленарном заседании в Совете Федерации.

«Совместно с МВД обсуждаем с нашими китайскими коллегами с точки зрения еще и признания водительских удостоверений для индивидуальных поездок граждан на легковых автомобилях», – рассказал Зверев.

В настоящий момент, чтобы поехать в Китай на личном автомобиле, российскому водителю нужно иметь международные права или же оформлять китайское временное водительское удостоверение. Стоит отметить, что если соглашение будет подписано, оно будет предусматривать и обратную ситуацию: граждане Китая смогут приезжать в Россию, используя национальные водительские документы.

Напомним, первые подвижки в оптимизации автомобильного сообщения между странами уже сделаны: ранее Совет Федерации ратифицировал изменения в соглашении между правительствами России и Китая об облегчении поездок – изменения направлены на упрощение порядка оформления многократных виз профессиональным водителям. Вероятно, в ближайшем будущем и частные поездки в Китай станут с точки зрения документов несколько проще.

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Источник: ТАСС