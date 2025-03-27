Стартовали продажи пикапа с запасом энергии на обслуживание более 70 БПЛА в день

На рынок Китая вышел дальнобойный пикап Geely Radar в спецверсии за ₽2,3 млн

Китайский производитель Geely выпустил специальную версию электрического пикапа Geely Radar с увеличенным запасом хода. Модификация называется Flymaster, и ее продажи уже стартовали в Китае по цене 199 тыс. юаней (примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу).

Geely Radar RD6

Первые покупатели кроме скидки на новинку получат возможность оформить автокредит на выгодных условиях при условии оформления трейд-ин. Кроме того, владелец Geely Radar получит еще и бессрочную гарантию на силовую установку.

Пикап в новой версии оценят операторы дронов за способность долго работать без дозаправки. Автомобиль оснащен батареей на 100 кВт·ч и системой зарядки дронов, для этого потребуется всего 8 минут. Такой запас энергии позволяет обслуживать более 70 вылетов беспилотников в день. Автомобиль можно использовать при опрыскивании сельхозугодий, а также перекачки воды.

Geely Radar RD6

Батарея способна обеспечить 10 часов автономной работы без перерыва, запаса хода хватает на 651 км. Несмотря на то что Geely Radar ориентирован на сельскохозяйственный сектор, его функционал выходит далеко за рамки стандартного использования. Большая батарея и мощная система электропитания делают его незаменимым для фермеров, инженеров и экспедиций.

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Источник: cenyavto.com