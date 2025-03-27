Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые популярные автомобили в России
27 марта
Названы самые популярные автомобили в России
«Ингосстрах» составил топ-10 самых популярных...
В Краснодаре начали строительство надземного перехода между Новознаменским и КМР
27 марта
В Краснодаре начали строительство надземного перехода между Новознаменским и КМР
Движение транспорта ограничат на ул. Уральской...
Changan Uni-V
27 марта
Китайцы назвали свой самый качественный автомобиль — он есть и в России
Changan Uni-V возглавил рейтинг самых...

Стартовали продажи пикапа с запасом энергии на обслуживание более 70 БПЛА в день

На рынок Китая вышел дальнобойный пикап Geely Radar в спецверсии за ₽2,3 млн

Китайский производитель Geely выпустил специальную версию электрического пикапа Geely Radar с увеличенным запасом хода. Модификация называется Flymaster, и ее продажи уже стартовали в Китае по цене 199 тыс. юаней (примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу).

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Geely Radar RD6
Geely Radar RD6

Рекомендуем
Китайский преселективный робот: что сломается в первую очередь?

Первые покупатели кроме скидки на новинку получат возможность оформить автокредит на выгодных условиях при условии оформления трейд-ин. Кроме того, владелец Geely Radar получит еще и бессрочную гарантию на силовую установку.

Пикап в новой версии оценят операторы дронов за способность долго работать без дозаправки. Автомобиль оснащен батареей на 100 кВт·ч и системой зарядки дронов, для этого потребуется всего 8 минут. Такой запас энергии позволяет обслуживать более 70 вылетов беспилотников в день. Автомобиль можно использовать при опрыскивании сельхозугодий, а также перекачки воды.

Geely Radar RD6
Geely Radar RD6

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Батарея способна обеспечить 10 часов автономной работы без перерыва, запаса хода хватает на 651 км. Несмотря на то что Geely Radar ориентирован на сельскохозяйственный сектор, его функционал выходит далеко за рамки стандартного использования. Большая батарея и мощная система электропитания делают его незаменимым для фермеров, инженеров и экспедиций.

Источник: cenyavto.com

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Geely
Количество просмотров 13
27.03.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0