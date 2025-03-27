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Royal Enfield Guerrilla 450: новый городской родстер
27 марта
Royal Enfield Guerrilla 450: новый городской родстер
На выставке «Мотовесна 2025» в КВЦ «Патриот»...

Royal Enfield Guerrilla 450: новый городской родстер

На выставке «Мотовесна 2025» в КВЦ «Патриот» будет представлена новая модель родстера от Royal Enfield — Guerrilla 450.

Этот мотоцикл создан специально для городских условий, но в нем есть свободолюбивая душа Himalayan 450. Первыми насладиться новой моделью успели байкеры Индии, Британии и Евросоюза, а уже этой весной она появится на российском рынке.

Сравнение с Himalayan 450

Guerrilla 450 и Himalayan 450 имеют много общего, но есть и существенные различия:

  • Режимы езды: у Guerrilla два режима — Performance и Eco, в то время как у Himalayan четыре.
  • Расположение подножек и диаметр тормозных дисков также отличаются.
  • Угол наклона рулевой колонки и подрамник укорочены.
  • Литые колеса диаметром 17 дюймов с бескамерной резиной.
  • Бак меньшего размера — 11 литров, что хватит примерно на 260 км.
  • Меньшая высота по седлу, что делает мотоцикл удобным для любых райдеров.
  • Уникальный внешний вид с другим седлом и хвостом.
  • Снаряженная масса ниже, чем у Himalayan.

Двигатель и производительность

Двигатель у Guerrilla 450 и Himalayan 450 одинаковый — 452-кубовый одноцилиндровый с двумя верхними распредвалами, четырьмя клапанами и жидкостным охлаждением. Мощность — 39,5 л.с. при 8000 об/мин, крутящий момент — 40 Нм при 5500 об/мин. Коробка передач шестиступенчатая с проскальзывающим сцеплением.

Комплектации и управляемость

Guerrilla 450 выпускается в трех комплектациях: Analogue, Dash и Flash. В России будут доступны только Dash и Flash. Мотоцикл создан для лёгкого и быстрого перемещения в городском потоке. Двигатель работает ровно, но позволяет резко ускориться при необходимости.

Для кого подойдет Guerrilla 450?

Этот мотоцикл идеален для начинающих, так как прост в управлении и понятен. Также он подойдет тем, кто хотел бы себе Himalayan, но пока не готов к турэндуро. Опытным райдерам Guerrilla 450 будет интересен для краткосрочных поездок выходного дня и ежедневных поездок на работу.

Не пропустите шанс увидеть Guerrilla 450 вживую на «Мотовесне 2025»! Подробнее о мероприятии по ссылке: https://motospring.ru/

Подпишитесь на «За рулем» в

Божена Радзивилл
Количество просмотров 28
27.03.2025 
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