Royal Enfield Guerrilla 450: новый городской родстер
Этот мотоцикл создан специально для городских условий, но в нем есть свободолюбивая душа Himalayan 450. Первыми насладиться новой моделью успели байкеры Индии, Британии и Евросоюза, а уже этой весной она появится на российском рынке.
Сравнение с Himalayan 450
Guerrilla 450 и Himalayan 450 имеют много общего, но есть и существенные различия:
- Режимы езды: у Guerrilla два режима — Performance и Eco, в то время как у Himalayan четыре.
- Расположение подножек и диаметр тормозных дисков также отличаются.
- Угол наклона рулевой колонки и подрамник укорочены.
- Литые колеса диаметром 17 дюймов с бескамерной резиной.
- Бак меньшего размера — 11 литров, что хватит примерно на 260 км.
- Меньшая высота по седлу, что делает мотоцикл удобным для любых райдеров.
- Уникальный внешний вид с другим седлом и хвостом.
- Снаряженная масса ниже, чем у Himalayan.
Двигатель и производительность
Двигатель у Guerrilla 450 и Himalayan 450 одинаковый — 452-кубовый одноцилиндровый с двумя верхними распредвалами, четырьмя клапанами и жидкостным охлаждением. Мощность — 39,5 л.с. при 8000 об/мин, крутящий момент — 40 Нм при 5500 об/мин. Коробка передач шестиступенчатая с проскальзывающим сцеплением.
Комплектации и управляемость
Guerrilla 450 выпускается в трех комплектациях: Analogue, Dash и Flash. В России будут доступны только Dash и Flash. Мотоцикл создан для лёгкого и быстрого перемещения в городском потоке. Двигатель работает ровно, но позволяет резко ускориться при необходимости.
Для кого подойдет Guerrilla 450?
Этот мотоцикл идеален для начинающих, так как прост в управлении и понятен. Также он подойдет тем, кто хотел бы себе Himalayan, но пока не готов к турэндуро. Опытным райдерам Guerrilla 450 будет интересен для краткосрочных поездок выходного дня и ежедневных поездок на работу.
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